Sommerministerrat: Kaserne in Salzburg statt kaiserliches Aussee

Dem Kehraus im Parlament folgt wie immer die politische Sommerpause, in der Bundesländertouren der jeweiligen Parteichefs und der Festspiele-Reigen von Bregenz bis Salzburg Regie in den Terminkalendern der Spitzenpolitiker führen. Einen Tag vor der Eröffnung der Salzburger Festspiele (Sonntag, 26. Juli) lädt Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz mit Unternehmern Markus Friesacher zum mittlerweile obligatorischen „gemeinsamen Abendausklang“ bei „Schinkenfleckerl & Gin Tonic“ ins Café Bazar an die Salzach.

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Einen Tag nach der Festspiel-Eröffnung will die Regierungsspitze – Christian Stocker, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger– ihren zweiten Sommerministerrat dem Vernehmen nach nun in Salzburg begehen. Genauer gesagt und dem Anlass – der seit Jänner erhofften Einigung bei der Wehrdienstreform – entsprechend in einer Kaserne. Wenige Kilometer vom Salzburger Stadtzentrum entfernt – in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim – soll am 27. Juli die Einigung, die man sich bis dahin auf parlamentarischer Ebene zu finden erhofft, der Öffentlichkeit präsentiert werden. Damit weicht die Bundesregierung von ihren ursprünglichen Plänen ab.