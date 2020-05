Kartnig auf Verkaufstour bei ÖVP

Am Mittwoch betrat einer die Bundeszentrale der ÖVP in der Wiener Lichtenfelsgasse, den Draußenstehende nicht erwartet hätten: der einstige Präsident des Fußballvereins Sturm-Graz, Hannes Kartnig. In der Marketing-Abteilung der Schwarzen wurde er vorstellig.

Laut KURIER-Recherchen bot Kartnig an, Werbemittel für künftige Bundeswahlkämpfe – etwa jenen für die Hofburg im kommenden Jahr – zu liefern.

Seit März ist der 63-jährige Steirer im "offenen Vollzug", also Freigänger. Von Montag bis Freitag ist er von 9 bis 19 Uhr im Außendienst – als "Leiharbeiter der Justiz" für eine Grazer Werbemittel-Firma, die österreichweit Kugelschreiber, Luftballons, Feuerzeuge etc. vertreibt. Auch anderen Parteien, etwa der FPÖ, hat Kartnig Werbedienste offeriert. In seiner eigenen Firma ist er nur noch Gesellschafter, der Sohn führt die Geschäfte.