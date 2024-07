Nehammer: "Energieministerin hat sich selbst aus dem Spiel genommen"

In der Nationalratssitzung am Donnerstag wurde die Verteilung über das letzte Drittel aus den Einnahmen aus der kalten Progression beschlossen. "Wir sind unserem Versprechen gefolgt", erklärt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in der ZIB 2. Die kalte Prozession stehe den Menschen seit Jahren zu. "Verteilt wurde an die Leistungsträgerinnen und -träger der Gesellschaft, an die Fleißigen", so Nehammer. Man wolle diese Personen entlasten. Insgesamt werden zwei Milliarden Euro verteilt.