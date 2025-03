OGH-Urteil live: Tag der Wahrheit für Ex-Minister Karl-Heinz Grasser

Der Oberste Gerichtshof (OGH) verkündet am Dienstag ab 10 Uhr seine Entscheidung in der Causa Buwog & Co. über die Nichtigkeitsbeschwerden und Berufungen von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und sechs weiteren nicht rechtskräftig Verurteilten. Der OGH entscheidet unter anderem, ob Grasser in Haft muss oder nicht. Aufgrund der Komplexität des Verfahrens erwarten Prozessbeobachter einen längeren Urteilsspruch.