Karl-Heinz Grasser und die Buwog-Causa: Das Ende einer Milliarden-Affäre

Wer in den besonderen Saal will, der muss in den zweiten Stock des Justizpalastes: Über 38 Stufen aufwärts, bis zur Statue von Justitia mit goldenem Schwert und Gesetzbuch; dann links oder rechts vorbei, weitere 20 Treppen hinauf, und schließlich, nachdem man sich zur prächtigen Uhr gedreht hat, immer geradeaus: in dem zum Gerichtssaal umgebauten Festsaal des Obersten Gerichtshofs (OGH), fällen fünf Höchstrichter heute, Dienstag, eine jedenfalls historische Entscheidung.

21 Jahren nachdem rund 60.000 staatseigene Wohnungen privatisiert, sprich: verkauft worden sind, entscheidet der OGH darüber, ob bei der Versteigerung alles in Ordnung war – oder nicht.