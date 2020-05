Karenzzeit bis zum Schulbeginn nutzen

Wer ein Kind bekommt, muss sich um viele organisatorische Dinge kümmern. Dazu gehört der Antrag für das Kinderbetreuungsgeld. Derzeit gibt es fünf Varianten. Das System wird aber reformiert, es soll transparenter werden. Geplant ist ein Kindergeld-Konto. Die Verhandlungen starten heute, Mittwoch, im Familienministerium.

Ein Ziel von Familienministerin Sophie Karmasin ist, dass das Kindergeld flexibler bezogen werden kann. "Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass sich Familien Bezugszeit von Kinderbetreuungsgeld ‚aufsparen‘ – und dann etwa beim Schuleintritt des Kindes konsumieren. Denn das ist ja auch eine intensive Phase, in der sich Eltern gerne mehr Zeit für die Familie nehmen. Das will ich möglich machen", kündigt die Ressortchefin via KURIER an.

Was heißt das? Vorstellbar ist etwa, dass man ein Monat kürzer Kindergeld erhält, als möglich wäre – und dann zu Schulbeginn des Kindes einen Monat daheim bleibt – und in dieser Zeit eben Kindergeld kassiert.