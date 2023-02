Kanzler zur Asylpolitik: Zaun oder nicht Zaun - eine philosophische Frage

Die EU will ihre Au├čengrenzen besser sch├╝tzen und abgelehnte Asylbewerber konsequenter abschieben. Inwieweit das ein Erfolg f├╝r ├ľsterreich ist, dazu stellte sich Bundeskanzler Karl Nehammer (├ľVP) am Freitag in der "ZiB2" den Fragen von Martin Th├╝r. Ein Erfolg sei jedenfalls, dass das Thema Migration nun auf auf dem Tapet sei. Ebenso, dass von den 27 Mitgliedstaaten einstimmige, konkrete Formulierungen gefasst worden seien, so Nehammer.

Ob es dabei auch Z├Ąune gebe, das sei eine "philosophische Diskussion", so Nehammer. Die EU gibt nun Geld f├╝r Infrastruktur frei, das betreffe Z├Ąune ebenso wie Wacht├╝rme oder K├╝stenboote. Auf mehrmalige Nachfrage nach Z├Ąunen sagte Nehammer: "Es kommt auch nicht die Formulierung Nicht-Zaun-Bauen vor."

Auf die Frage, ob sich ├ľsterreich finanziell an einem Zaun an der EU-Au├čengrenze in Bulgarien beteiligen werde: ÔÇ×Geld hat kein Mascherl, wir unterst├╝tzen als EU Bulgarien beim Grenzschutz. Daf├╝r kann Bulgarien Z├Ąune bauen. Ich versuche Ihre Frage zu beantworten, dann k├Ânnen Sie ja wieder interpretieren."

Bei den Versch├Ąrfungen, auf die sich die Staats- und Regierungschefs in der Nacht zum Freitag beim Gipfel in Br├╝ssel einigten, geht es insbesondere um Abschreckung illegaler Zuwanderer. Bundeskanzler Karl Nehammer sprach von einem ÔÇ×ErfolgÔÇť, wenngleich die von ihm geforderten EU-finanzierten Grenzz├Ąune nicht explizit in der Abschlusserkl├Ąrung genannt werden.