Kanzler: „Am Ende wird die Bevölkerung entscheiden“

Am Donnerstag war das Ondit aufgetaucht, Kurz würde seiner Abwahl im Parlament zuvorkommen, indem er als Kanzler zurücktritt. Was ist da dran?

Sebastian Kurz: „Das ist eine Unwahrheit, die in die Welt gesetzt wurde. Ich werde am Montag selbstverständlich im Parlament sein. Und ich werde jede Entscheidung des Nationalrats zur Kenntnis nehmen. Aber am Ende entscheidet die Bevölkerung bei den Nationalratswahlen im September.“

Damit ist klar, welche Strategie der Kanzler einschlägt: die Nationalratswahl wird zur Volksabstimmung über Sebastian Kurz. Der Wahltermin wird wahrscheinlich Mitte September sein, sagt Kurz. Darauf würde vieles in den politischen Gesprächen der letzten Tage hindeuten.