Kampagne: Finanzministerium zahlte 863.000 Euro für 36.427 Klicks

Die im Herbst geschaltete 863.000 Euro teure Steuerreform-Inseratenkampagne des Finanzministeriums hat zu überschaubaren Klickzahlen geführt. 36.427-mal wurde die im Sujet angeführte Webseite mit mehr Details zur damals noch nicht im Parlament beschlossenen Reform von Anfang Oktober bis Mitte Dezember angeklickt. Das zeigt eine Anfragebeantwortung von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) an Neos-Mediensprecherin Henrike Brandstötter.

Im Schnitt wurde die Webseite damit 499-mal pro Tag aufgerufen. "Eine mickrige Bilanz", so Brandstötter. Die Kosten der Inserate, die ein Bündel Geldscheine und den Satz "Jetzt kommt Österreichs größtes Entlastungspaket" als auch der Hinweis auf eine Webseite zeigten, stünden in keiner Relation zum Output. Damit beweise die Bundesregierung, "dass sie keine Ahnung hat, wie eine ordentliche und nachhaltige Kampagne funktioniert", kritisierte die Neos-Mediensprecherin, die in Print- und Online-Medien geschaltete Kampagne zur türkis-grünen Steuerreform.