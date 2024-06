"Kaiserliche Hoheit": Was Karl Habsburg von der Politik verlangt

Es waren auch einige Vertreter von ausländischen Botschaften bei der Feier. Besonders begrüßt wurde der ukrainische Botschafter Vasyl Khymynets . Der Ukrainekrieg war auch eine der wichtigsten Passagen in der Grundsatzrede von Karl Habsburg, die er bei der Feier hielt. Es reiche nicht, der Ukraine nur Waffen zu liefern, sagte Habsburg. "Unsere Hilfe an die Ukraine muss an Zielen gemessen werden."

Für den Europa-Gedanken hatte sich ja auch sein Vater Otto Habsburg sein Leben lang stark gemacht. Analysen zur EU-Wahl wolle er keine machen, so Karl Habsburg, aber: "Wir brauchen ein starkes, selbstbewusstes Europa." Dieses müsse sich auch einer Wertediskussion stellen. Habsburg: "Wir leben in einer Zeit, in der sich die politische Mitte nur noch durch die Flügel definiert und nicht durch sich selbst." Auch da müsse es wieder ein selbstbewussteres Auftreten geben.

Grundsätzlich stellte er zum politischen Diskurs fest, dass es an einem "Minimum an Respekt und Höflichkeit" fehlt. Politik müsse aber mehr sein als das "Wettrennen von trojanischen Pferden". Zur aktuellen (Partei-)Politik wollte er nichts sagen, weder über jene in Österreich, noch über jene in Europa.