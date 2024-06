12.000 jubelten Falco im Regen in Wiener Neustadt zu

Donner, Blitz und Regen. Fast wie einst das legendäre Falco-Konzert auf der Wiener Donauinsel startete am Donnerstagabend auch "30 Jahre Falco Symphonic" in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. Der Begeisterung konnte das Wetter aber nichts anhaben.

Rund 12.000 Besucher erlebten das Konzert-Ereignis mit mit 100-köpfigem Orchester, der originalen Band aus dem Jahr 1994 sowie bekannten österreichischen Künstlern wie Roman Gregory oder Tini Kainrath.