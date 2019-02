Kärntner Slowenen-Vertreter Marjan Sturm tritt mit Stolz ab

Einen gemeinsamen Dachverband der drei Slowenen-Organisationen - Zentralverband, Rat und Gemeinschaft - gibt es aber nicht.

Das ist auch gar nicht nötig. Im Beirat sind alle vertreten, beim Vorsitz gibt es ein Rotationsprinzip, da muss der Vorsitzende ohnehin die Position immer absprechen. Dadurch wird mit einer Stimme gesprochen. Ansonsten gibt es halt eine Meinungsvielfalt - auch in der Volksgruppe. Das Bemerkenswerte in Kärnten ist ja: Die Lebensverhältnisse, die Lebensart, da gibt es keinen Unterschied zwischen Mehrheitsbevölkerung und Volksgruppe. Der einzige Unterschied ist die Sprache. Das unterscheidet uns zum Beispiel von Südtirol. Dort gibt es unterschiedliche Lebensarten. Bei uns unterscheiden wir uns nur in der Sprache - aber genau damit hat Jörg Haider Politik gemacht.

Wäre mit Haider eine Ortstafel-Lösung irgendwann möglich gewesen?

Haider war sehr sprunghaft. Es gab 2005 eine Lösung mit 158 Tafeln, da hat er gejubelt - und am nächsten Tag einen Rückzieher gemacht. Er hat das immer sehr taktisch betrachtet, das Thema instrumentalisiert.

Vor welchen Herausforderungen steht ihr Nachfolger?

Die großen Fragen sind gelöst. Jetzt geht es darum, zum Beispiel im Bildungsbereich das System noch zu verbessern. Die Grundstruktur ist gegeben: Wir haben zweisprachige SChulen, Kindergärten - was man jetzt noch verbessern muss, sind alles Dinge, die man im Gespräch lösen kann.

Wenn Sie auf ihre Zeit als ZSO-Obmann zurückblicken: Sind Sie stolz auf das, was Sie erreicht haben?

Ja. Wir haben in Kärnten den Konflikt gelöst. Wie das gelungen ist, kann als Vorbild für andere dienen. Dazu arbeite ich an einem neuen Projekt: Der Friedensregion Alpen-Adria.