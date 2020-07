Kaiser gegen kalte Progression

Freitagabend in Klagenfurt. Landeshauptmann Peter Kaiser kommt gerade von einer Veranstaltung aus den Nockbergen. Wir treffen uns zum Interview im Landhaushof. Um 19.30 Uhr wartet der nächste Termin auf ihn, eine Buchpräsentation. Dazwischen geht sich ein Abstecher zum Public Viewing auf dem Neuen Platz aus. Italien müht sich gerade gegen Costa Rica. Italiener in azurblauen Dressen blicken gebannt auf das Spiel, Kärntner grüßen im vertrauten Ton "hallo, Peter".

Am 1. Juli wird der Kärntner Landeshauptmann seinen burgenländischen Kollegen Hans Niessl im Vorsitz in der Landeshauptleute-Konferenz ablösen. Die Steuerreform, von Niessl bereits heftig forciert, wird ganz oben auf der Agenda bleiben. Es müsse so schnell wie möglich eine Entlastung geben, auch wegen der lahmen Konjunktur, sagt Kaiser. "Hauptnutznießer werden die sein, die nicht in die Südsee reisen, sondern mit dem Geld Güter des täglichen Bedarfs finanzieren müssen, und somit den Inlandskonsum heben." Kaiser fordert, dass die kalten Progression mit dieser Steuerreform dauerhaft abgeschafft wird. "Eine Lohnerhöhung muss eine Lohnerhöhung sein, und darf nicht durch die Steuerprogression ins Gegenteil kippen. Die kalte Progression überhaupt zu verhindern, ist im Interesse eines fairen Ausgleichs. Das Lohnsteueraufkommen ist ja schon höher als die Konsumsteuern."