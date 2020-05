Faymann-Besuch als Geste der Solidarität

Auf dem Weg zum EU-Gipfel nach Riga legte Bundeskanzler Werner Faymann am Donnerstagnachmittag einen Zwischenstopp in Klagenfurt ein. Er traf Landeshauptmann Peter Kaiser, um mit ihm Details des Kreditrahmen-Vertrages zu besprechen. Um weiterhin zahlungsfähig zu bleiben, bekommt Kärnten für 2015 einen Kredit in Höhe von 343 Millionen Euro. In dem Vertrag zwischen Kärnten und der Bundesfinanzierungsagentur sind Sparauflagen und einschneidende Strukturreformen festgeschrieben. "Nach den Jahren der FPK- und FPÖ-geführten Regierung in Kärnten, muss die Kärntner Landesregierung unter Peter Kaiser ein aus dem Ruder gelaufenes Landesbudget einbremsen und Geld für nötige Investitionen zur Verfügung stellen", sagte Faymann nach dem Treffen mit Kaiser. Der Besuch gilt auch als Zeichen "der Unterstützung Kärntens bei seinen Reformen", fügte der Kanzler hinzu.