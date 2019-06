Kabinett Bierlein steht in „innenpolitischem Minenfeld“

Mit so vielen Vorschusslorbeeren ist wohl noch keine Bundesregierung der Zweiten Republik in ihre Amtszeit gestartet. Von allen möglichen Seiten in- und außerhalb der Politik wurde der ersten Bundeskanzlerin Österreichs, Brigitte Bierlein, am Montag für die konstruktiven Gespräche im Vorfeld der Bekanntgabe ihrer Beamtenregierung gedankt.