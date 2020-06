Justizminister will das Erben einfacher machen

Geplant ist weiters, dass Lebensgefährten ins Erbrecht aufgenommen werden. Derzeit gibt es ohne Trauschein oder Verpartnerung (homosexuelle Paare) keinen gesetzlichen Erbanspruch. Ebenso angedacht ist, dass pflegende Angehörige einen Erbteil bekommen. Die Höhe soll sich an der Pflegeleistung orientieren, sagt Kathrein.

Wie all das genau geregelt wird, ist offen. An den Details wird derzeit im Justizministerium gearbeitet. Brandstetter will, dass die Reform noch heuer beschlossen wird. In Kraft treten könnte das novellierte Erbrecht Mitte 2015 oder Anfang 2016.