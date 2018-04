Justiz am Limit: 40 Leihkräfte für Asyl-Verfahren angeheuert

Im Festsaal des Justizpalastes wurde es zu eng für die Masse an Richtern und Staatsanwälten, die Dienstagmittag gegen die Sparpläne in der Justiz protestierten. Die wesentlich imposantere Bühne für den Aufschrei von 400 Justiz-Mitarbeitern war aber ohnehin die Stiege in der Eingangshalle: Auf knallgelben Transparenten waren Warnungen wie „Ihr Recht wird eingespart“ und „Rechtsstaat in Gefahr“ zu lesen.

Die „dritte Staatsgewalt“ fühlt sich von Regierung und Parlament „zum Bittsteller degradiert“ und warnte vor „italienischen Verhältnissen“, wo Verfahren mitunter 20 Jahre dauern.

Warum der Wirbel? Vergangene Woche lag ja nach einem Gespräch mit Heinz-Christian Strache, Vizekanzler und Beamtenminister, eine Einigung am Tisch.