„Junge Wilde“ wollen bei maroden Grünen jetzt den Ton angeben

Hört man sich bei den „jungen Wilden“ um, bekommt man sinngemäß Folgendes zu hören: Wir haben die Gründerjahre mit all den Streitereien nicht miterlebt, und wir distanzieren uns von den Unruhestiftern rund um Flora Petrik (siehe oben rechts). Wir leisten jetzt in den Ländern gute Arbeit. Also gebt uns beim Wiederaufbau die entsprechende Verantwortung.

Noch spricht niemand laut von einem Aufstand, Gott bewahre. „Das wäre nicht der richtige Weg“, sagt etwa der 33-jährige Kaineder – es gehe ums Mitgestalten, Mitbestimmen, nicht um Druck. Parteichef Kogler sei dieser neue Schwung mehr als willkommen.

Von einer Revolution will auch der Wiener Gemeinderat Kraus nichts wissen: „Wir entwickeln ein Angebot, das sich an alle richtet, die jünger sind als die Partei.“ Beim Bundeskongress, der am 17. November stattfinden wird, wollen die Jungen etwas „Herzeigbares“ präsentieren, dann werden auch personell die Weichen für die Zukunft gestellt.