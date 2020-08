Junge liberale NEOS gründen Schülerorganisation

Zehn Jahre nach Gründung der Jugendorganisation JUNOS bekommen die NEOS auch eine eigene Vorfeldorganisation für Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge: Heute, Mittwoch, wurden die JUNOS Junge liberale Schüler_innen gegründet. Ihr Ziel sei es, die "verkrustete Politik" der bestehenden Schülerorganisationen aufzubrechen, betonte JUNOS-Chefin Anna Stürgkh bei einem Online-Pressegespräch.

Die Schülerpolitik in Österreich wird derzeit von der ÖVP-nahen Schülerunion dominiert, diese hält 22 der 29 Mandate in der Bundesschülervertretung und stellt auch die Bundesschulsprecherin. Die übrigen Sitze hält die SPÖ-nahe Aktion kritischer Schüler_innen (AKS). Deren Politik sei allerdings "oft älter und verstaubter ist als die ihrer Mutterparteien", kritisierte Stürgkh. Die JUNOS Schüler_innen wollen nun jenen Schülern eine Stimme geben, die sich bisher nicht vertreten fühlten. "Eine Alternative in der Schüler_innenpolitik ist schon lange überfällig", so Stürgkh.