Junge Kandidaten für junge Wähler

Die Bekannteste unter den Jung-Kandidaten ist zweifellos). Die 28-jährige Tirolerin war während der „Uni brennt“-Bewegung ÖH-Vorsitzende und kandidiert nun für die Grünen – „weil sie die einzigen sind, die nicht im Korruptionssumpf verschwunden sind und auf der Seite der Schwachen stehen.“ Die Soziologie-Studentin, die gerade an ihrer Bachelor-Arbeit schreibt, wird voraussichtlich die Rolle der Wissenschaftssprecherin einnehmen. „Die Unis brauchen mehr Geld“, lautet eine ihrer Forderungen. Zwei Prozent des BIP sollten es sein. „Davon sind wir weit entfernt.“ Und ihre Partei sollte sich weiter links positionieren, befindet. „Mein Anspruch ist, dahin zu wirken, dass die Grünen wieder radikaler auftreten“, etwa in Fragen der Verteilungsgerechtigkeit.Mit der Parteiführung hochzufrieden ist hingegen. Der Jus-Student aus, der für die Freiheitlichen antritt, nenntsogar als sein Vorbild. Seine Forderungen sind auch praktisch ident mit jenen des FPÖ-Chefs. Eine davon: „Der Anteil der Schüler mit nicht-deutscher Muttersprache in Schulklassen soll maximal 30 Prozent betragen.“ Derzeit würden „in manchen Klassen 80 bis 90 Prozent Ausländer“ sitzen. Will er tatsächlich dass Kinderschänder „chemisch kastriert“ werden, wie er in einer Aussendung gefordert hat? „Der Kinderschutz muss oberste Maxime sein. Die Rückfallquote bei Kinderschändern ist exorbitant hoch. Da muss man drüber diskutieren können, wie man Kinder schützen kann.“ Das willdemnächst also im Parlament tun. Der 20-Jährige, der bereits mit 19 Jahren zum FPÖ-Chef in Wien-Josefstadt avancierte, wäre übrigens der jüngste Abgeordnete, den es je im Hohen Haus gegeben hat.

Gesundheitsvorsorge ist „ein Herzensanliegen“ der BZÖ­lerin Michaela Hatvan (28). „Wir müssen mehr Mittel in die Prävention investieren“, doziert die Niederösterreicherin, die in der BZÖ-Zukunftsakademie werkt und als Beraterin für Ernährung, Gesundheit und Sport tätig ist. Ob sie sich dafür einsetzen kann, ist fraglich. Das BZÖ kämpft ums Überleben. „Ich bin überzeugt, dass wir den Einzug schaffen.“ Warum kandidiert Hatvan für die Orangen? „ Josef Bucher geht es um die Sache. Er ist gegen den Reformstau.“ Was sagt der Vater, ein ÖVPler dazu, dass die Tochter für das BZÖ rennt? Hatvan schmunzelt: „Mittlerweile akzeptiert er es.“

Wer sich der Wahl stellt