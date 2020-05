Junge Politik: Ideale statt Politfrust

Ein feuchter Händedruck. Klaus-Uwe Mitterer ist nervös. Seit einem halben Jahr ist der 18-Jährige bei den Grünen, es ist das erste Interview bisher. Zuerst war er einfaches Parteimitglied, mittlerweile ist er schon im Bezirksvorstand. Und der junge Steirer hat große Ziele: „Bundespräsident ist schon ein schöner Titel,“ sagt Mitterer mit einem schelmischen Grinsen. Will er also Karriere machen? „Ich gehe in die Politik, weil ich zeigen will, dass sich etwas ändern kann“, erklärt er. In einer Partei sei Veränderung leichter: „Unsere Demokratie ist aufgebaut auf Parteien. Die einfachste Möglichkeit direkt Einfluss zu nehmen ist, wenn du an der Quelle sitzt.“