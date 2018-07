Juncker und der "großspurige" Ratsvorsitzende

Eine Äußerung von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz vergangenen Freitag in Wien sorgt für Aufregung – vornehmlich in sozialen Netzwerken. Der Wirbel erfolgt allerdings verspätet.

Im Kontext mit der Asyl- und Migrationspolitik meinte Juncker auf eine Journalistenfrage, dass die Kommission bei der Dublin-Reform ihre Arbeit gemacht und bereits 2015 konkrete Vorschläge auf den Tisch gelegt habe. Diese Vorschläge haben bisher allerdings keine Mehrheit im EU-Rat gefunden.

Wörtlich sagte Juncker: "Wäre ich Ratsvorsitzender, würde ich nicht so großspurig hier auftreten, weil ich weiß, wie schwierig die Kompromissfindung zwischen Mitgliedsstaaten ist." Diese Aussage hat von den anwesenden Print-Journalisten, darunter zahlreiche EU-Korrespondenten aus Brüssel, niemand als explizite Kritik an Bundeskanzler Sebastian Kurz interpretiert. In keinem europäischen Medium wurde dies als Kritik an Kurz ausgelegt, auch vom KURIER nicht, wie der Artikel in der Samstag-Ausgabe zeigt.

Das allgemeine Verständnis ist, dass Juncker den Rat, also den Zusammenschluss der Mitgliedsländer meinte, der bis heute nicht imstande war, einen Kompromiss in der Asylpolitik zu finden. "Großspurig" bezog Juncker ironisch und kritisch auf sich selbst, weil er eben nicht die schwierige Kompromissfindung zu verantworten habe.

Deutlich war allerdings Junckers Nachsatz: "Aber wenn man keine Kompromisse findet, sollte man den Kommissionsvorschlägen einfach zustimmen." Dieser Satz wurde in sehr vielen Medien, auch im KURIER, zitiert.

Aus dem Büro von Kommissionspräsident Juncker gibt es zu seinen Aussagen offiziell keine Stellungnahme.