Juncker macht bei Asylreform und EU-Budget Druck auf Kurz

Nach dem informellen Austausch, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz den Heurigen-Besuch nannte, ging es Freitagvormittag im Austria Center Vienna ans Arbeiten: Die Minister trafen die Kommissare, Kurz, Strache und Juncker besprachen die inhaltlichen Punkte des EU-Vorsitzes. Zum Trio gesellte sich auch Kommissionsvize Frans Timmermans.

In unmittelbarer Nähe des Tagungsortes bei der UNO-City liegt das Medienzentrum der EU-Präsidentschaft, der internationale Journalistentross erreicht es durch düstere Kellergänge, es fehlt an deutlichen Hinweisschildern. „Es ist wie in einem Labyrinth“, stellte ein französischer Reporter erschrocken fest.

An der gemeinsamen Pressekonferenz von Juncker und Kurz nahmen auch Dutzende EU-Korrespondenten aus Brüssel teil, sie waren von Österreich eingeladen.

Im Buffet gab es für alle köstliche heimische Mehlspeisen und – ganz gesundheitsbewusst – Brötchen mit Tofu sowie Thunfischaufstrich mit Hühnerfleisch.

Bei der Pressekonferenz appellierte der Kommissionschef an den Kanzler, Lösungen im Migrationsstreit zu finden. Die Kommission werde im September einen Vorschlag zum EU-Außengrenzschutz – einem zentralen Anliegen der Bundesregierung – vorlegen.