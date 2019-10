SPÖ-Hoffnung Herr: "Gerne mit Kurz reden, aber Koalition geht sich nicht aus"

Julia Elisabeth Herr ist seit 2014 Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreichs und die erste Frau an der Spitze der SJ. Bei der Nationalratswahl 2019 konnte sie, anders als bei ihrem antreten bei der Nationalratswahl 2017 und bei der Europawahl 2019, ein Mandat im Parlament holen. Herr wird eine von nur mehr 40 SPÖ-Abgeordneten sein.

Frau Herr, Sie haben doch noch ein Mandat bekommen und werden für die SPÖ im neuen Nationalrat sitzen. Wie ist ihr Verhältnis zur Parteichefin Pamela Rendi-Wagner?

Julia Herr: Wir habe ein sehr gutes Gesprächsklima, sie war immer bereit miteinander zu sprechen.

Und mit dem neuen Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch?

Ebenso. Miteinander reden ging immer.

Sie schienen aber durchaus wütend nach seiner Bestellung am Tag nach der Wahl.

Unser Punkt war, dass wir eine radikale Neuaufstellung im Bundesparteivorstand gefordert hatten, und nur die Bestellung eines neuen Geschäftsführers als Einzelmaßnahme aus unserer Sicht einfach das falsche Signal war. Darum ging es uns.

Parteichefin Rendi-Wagner sprach nach der Wahl von einem Bündel an Maßnahmen, die nun kommen müssen. Am Sonntag klang das schon anders, da meinte sie, dass man die SPÖ radikal neu denken müsse, so tabulos und schonungslos ehrlich wie seit der Gründung nicht mehr. Haben sich die Jungen in der Partei also durchgesetzt?

Ja, sehr gut, dann können wir endlich tun, was wir tun müssen, über die inhaltliche Neuausrichtung diskutieren. In Portugal haben die Sozialdemokraten ja gerade gezeigt, wie das geht. Diskutieren wir über die Neuausrichtung, und zwar nicht in ferner Zukunft, sondern bei einem Reformparteitag schon Anfang 2020.