Josef Moser: Der Reformer auf dem Abstellgleis

Den Bilderbuch-Staatsbesuch in China samt 1,5 Milliarden-Euro-Deal und süßen Pandafotos will sich Sebastian Kurz nicht vermiesen lassen. In seiner bekannt höflich-lächelnden, aber bestimmten Art kommentiert der Bundeskanzler vor Ort die Rücktrittsgerüchte um Josef Moser eher einsilbig: Der Justizminister habe bereits alles klargestellt. Er, Kurz, sehe daher keinen Bedarf, einen offiziellen Kommentar abzugeben.

Würde Moser kurz nach den ersten 100 Tagen der türkis-blauen Regierung hinschmeißen, wäre das freilich eine ungemeine Blamage.Ob ihm das Lachen angesichts der Rücktrittsgerüchte seines Reformministers denn nicht vergangen sei?

Derlei negiert Kurz auf Nachfrage beharrlich – und sagt ausnehmend gelassen zum KURIER-Reporter: „Wenn das schon eine Krise sein soll, dann weiß ich nicht, was eine Krise ist.“

Ganz so gelassen nimmt der Kanzler die Entwicklungen in Wien dann offenbar doch nicht: Unmittelbar nach der Landung in Chengdu hängt er am Mobil-Telefon, um mit Wien zu telefonieren. Aus dem Justizministerium kommt wenig später das offizielle Dementi. Bis Kurz auf den Ballhausplatz zurückkehrt, liegt Moser im Spital – er hat sich bei einer Impfung offenbar einer Blutvergiftung zugezogen.

Doch was hat die Beinahe-Eskalation ausgelöst?

Am Dienstag tagte der Justizausschuss im Parlament. Bei der Vorbesprechung im ÖVP-Klub scheint Moser jene Drohung wiederholt zu haben, die er am 19. März im KURIER zum ersten Mal artikuliert hat: „Wenn es keine Reformen gibt, trete ich zurück.“

Der Ex-Rechnungshofpräsident ist kein Sesselkleber. Er bleibt nur im Amt, so lange Reformen passieren. Das scheint sein Glaubenssatz zu sein.

Einer der anwesenden Abgeordneten muss Mosers Drohung an den Boulevard kommuniziert haben, der daraus die Schlagzeile machte: „Der erste Minister steht vor dem Rücktritt“.

Offiziell bleibt Moser. Inoffiziell ist er freilich längst angezählt. „Mit Rücktritt drohen, wenn man ohnehin in einer schwachen Position steckt, ist der schlechteste politische Schachzug“, sagt ein ÖVP-Stratege.

Politik-Insider staunen außerdem, dass Moser, der von Kurz persönlich installiert wurde, von den hinteren Reihen torpediert wird. Normalerweise sind Entscheidungen des Kanzlers bei den Türkisen sakrosankt.

