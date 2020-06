„Ich zahle 4000 Euro Alimente“

Schwarz

Seither habe ich eine andere Blickweise auf die Politik bekommen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie aufregend Politik ist, wie viel Arbeit dahintersteckt und wie viel Kampf. Es ist sehr spannend. Ich liebe es, von Stadt zu Stadt zu gondeln, mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Das ist abwechslungsreich und im Moment beschäftige ich mich mit der Politik mehr als mit meinem Studium. Ich könnte mir sofort vorstellen, in die Politik zu gehen. Trotzdem bleibe ich Pharmazeutin mit Leib und Seele.

Politisieren Sie sehr viel miteinander?

Schwarz: Da gibt es heiße Diskussionen. Wir streiten zwar nie, aber politisieren unheimlich gerne.

Bucher: Das geht oft schon in der Früh bei uns los. Und wenn ich bei Terminen bin, geht es via SMS weiter. Da schreibt mir Simone meistens: „Und übrigens, das habe ich dir noch mitzuteilen…“. Ich bin einer, der nicht gut SMSen kann oder will. Bei mir gibt es nur ein „Ja. Nein oder ein Lächeln.“ (Anmerk. der Redaktion: Bucher meint Smiley). Mir ist ihre Außenansicht sehr wichtig, auch wenn es bei Simone mittlerweile keine mehr ist, dafür steckt die schon zu sehr in der Politik drinnen.

Herr Bucher, könnten Sie sich vorstellen, ein viertes Mal Vater zu werden?

Bucher: Darüber haben wir schon öfters diskutiert. Aber ich warte, bis geschiedene unterhaltspflichtige Männer auch den Papamonat in Anspruch nehmen dürfen. Das geht nämlich im Moment noch nicht und ist skurril. Dann steht einem Kind nichts im Wege (lacht).

Gibt es einen Plan B, wenn Sie den Einzug ins Parlament nicht schaffen?

Bucher: Nein, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Beim BZÖ war es immer eine Zitterpartie und wir schaffen das.

Schwarz: Ich habe auch noch nicht nachgedacht, ob mir die Politik fehlen würde. Aber ich glaube, das ist vergleichbar mit der Geburt eines Babys, wenn es passiert, stellt man sich drauf ein.

Sie wollen die steuerliche Absetzbarkeit der Alimente für Väter zum Wahlkampfthema machen. Wie viel Unterhalt zahlen Sie im Monat?

Bucher: 4000 Euro im Monat, weil ich für die Ex-Ehefrau und die Kinder Unterhalt zahlen muss.

Finden Sie diesen Betrag zu hoch?

Bucher: Es ist sicher sehr viel Geld, aber für die Familie ist das Geld wichtig. Es ist nur ungerecht, das man dafür die ganzen Steuern zahlen muss. Was am Ende übrig bleibt, ist sehr wenig. Es bleiben mir etwas mehr als 2000 Euro. Ich habe gelernt, damit sehr sorgsam zu leben. Wir leben wie eine österreichische Durchschnittsfamilie.

Wie lange sind Sie schon geschieden?

Bucher: Wir sind seit 11 Jahren getrennt und seit 10 Jahren geschieden. Meine Ex-Frau lebt mit zwei von drei Söhnen nun in Deutschland. Die Trennung von den Kindern war für mich eine emotionale Hochschaubahn. Ein Glück war, dass mein ältester Sohn Florian nicht mit Deutschland gehen wollte und in Friesach blieb. Dadurch konnte ich Florian öfters sehen. Ich habe sieben Jahre lang nach der Scheidung auf 15 Quadratmeter gelebt, weil auch das Haus weg war.

Und wie schöpft man nach einer so schwierigen Trennung, wieder Vertrauen für eine neue Beziehung?

Bucher: Das ging bei mir nicht von heute auf morgen. Aber Simone und ich stellten schnell schon am ersten Abend fest, dass wir viele idente Lebenseinstellungen haben. Es war verblüffend, dass bei jeder Frage, die ich gestellt habe, Simone die Antwort gab, die ich gegeben hätte. Und umgekehrt. Am Ende haben wir uns gefragt, wer von uns beiden hat sich auf das Date vorbereitet?

Wann wird geheiratet?

Schwarz: Ich bin da sehr altmodisch und wünsche mir, dass der Mann der Frau einen Antrag macht. Und wenn das nicht passiert, heirate ich nicht (lacht).

Bucher: Ich bin von der modernen Mitte und sage, es soll ruhig auch die Frau die Möglichkeit haben, einen Antrag zu machen.

Schwarz: Dann werden wir noch lange warten (lacht).

Alles rund um die Nationalratswahl finden sie auf unserer Sammelseite.