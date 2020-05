Jörg Haider: Ein Rückblick in Zitaten

Für die einen war er eine Lichtgestalt, für die anderen das erschreckendste Gesicht des österreichischen Populismus'. Seit sieben Jahren ist Jörg Haider nun tot. In die Schlagzeilen der heimischen Medien taucht er dennoch immer wieder auf. Das liegt vor allem am Milliardengrab Hypo Alpe Adria, aber auch an Skandalen wie dem Kärntner Seenkauf. Nun kommt am Freitag ein bereits im Vorfeld viel beachteter Dokumentationsfilm ins Kino: In "Fang den Haider" begibt sich Regisseurin Nathalie Borgers auf Spurensuche ins Haiderland Kärnten. Herausgekommen ist das Porträt eines Politikers, der so erfolgreich wie kein Zweiter polarisierte (hier geht es zur Filmkritik).

2008 starb der Kärntner Landeshauptmann bei einem Autounfall. An der Unfallstelle wird seiner bis heute mit Fotos und Kerzen gedacht.