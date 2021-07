"Jetzt ist Österreich am Zug": AK begrüßt Klimahilfsfonds

Energieeffizienz ist laut AK eine zentrale Säule bei der Bekämpfung von Energiearmut. Denn Energie, die nicht verbraucht werde, müsse auch nicht bezahlt werden. Für betroffene Haushalte sei es aber oft schwierig, effiziente Energiesparmaßnahmen umzusetzen - wegen geringer Einkommen oder Mietverträgen, die gar keine Sanierungen zuließen. Daher sei eine Quote für Maßnahmen, die in finanzschwachen Haushalten gesetzt werden müssen, ein wichtiger Fortschritt. In der Energieeffizienzrichtlinie sei sie nun festgeschrieben.

Die AK begrüßt auch, dass explizit energiearme Haushalte durch einen nationalen Energieeffizienzfonds unterstützt werden sollen. "Wir hoffen, dass Österreich unserer Forderung, eine Kompetenzstelle für Energiearmut zu schaffen, nun endlich nachkommt", sagt Matzinger. "Die Kommission hat dafür die Grundlagen geschaffen, in dem sie die AK Forderung nach einem Expertinnen-Netzwerk in die Energieeffizienzrichtlinie aufgenommen. Jetzt ist Österreich am Zug." Grundsätzlich sei das Ziel, die Treibhausgase zu halbieren, nur erreichbar, wenn Energie effizienter eingesetzt wird, teilt die AK im Bezug auf ihre Analyse mit.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) betonte indes am Rande einer Pressekonferenz, dass Österreich die Klimaziele werde erfüllen können. Dem diene auch die ökosoziale Steuerreform, die möglichst bald umgesetzt werden solle. Verhandlungen rund um die Bepreisung von CO2 seien komplex, aber 2022 werde es wohl zu einer Umsetzung kommen, sagt Blümel.