Jetzt fix: Sie gehen ins Rennen um die Hofburg

Danach ist noch Zeit für eine allfällige neuerliche Prüfung. Am 31. Tag vor dem Wahltag – also dem 8. September – muss der Prozess abgeschlossen sein und die Wahlvorschläge auf der Amtstafel des Innenministeriums veröffentlicht werden. Dann beginnt der Druck der Stimmzettel, ab Dienstag, 13. September, werden Wahlkarten versandt. Auslandsösterreicher, die ein „Abo“ beantragt haben, bekommen sie automatisch zugeschickt, alle anderen, die am 9. Oktober nicht in ihr Wahllokal kommen können, müssen eine Wahlkarte beantragen.

In der Zwischenzeit werden die Kandidaten in den Wahlkampf starten. Van der Bellen hat ja bereits angekündigt, an keinen TV-Duellen teilnehmen zu wollen, er stoße sich schon an dem Wort „Duell“, wie er sagt. Dabei hat der Amtsinhaber ein klares Ziel: die absolute Mehrheit schon im ersten Wahlgang erreichen. Meinungsforscher halten das für durchaus machbar. Auch, weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass parteiunabhängige Kandidaten – in diesem Fall wären das Grosz, Staudinger und Wallentin, nur äußerst selten mehr als zehn Prozent der Stimmen erreichen. Konkret haben das nur zwei „Unabhängige“ geschafft, beide waren Frauen: Gertraud Knoll (1998) mit 13,59 Prozent und Irmgard Griss (2016) mit 18,94 Prozent.

Wer bei dieser Bundespräsidentschaftswahl am 9. Oktober einen weiblichen Namen auf dem Stimmzettel sucht, wird allerdings enttäuscht: Nur Männer treten an, um in die Hofburg einzuziehen.