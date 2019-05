Drei Bundesländer ausgezählt: Über 22.000 Vorzugsstimmen für Strache

Nach der Regierungsbank ins EU-Parlament? Geht es nach dem Wunsch von ein paar tausend FPÖ-Wählern, soll der zurückgetretene FPÖ-Chef von Wien nach Brüssel wechseln. Der eigentliche pro forma-Listenplatz von Strache - er stand als 42. auf der Liste - wird eine Woche nach der Ibiza-Affäre und einen Tag nach der EU-Wahl zum Vertrauensvotum von eingefleischten Strache-Wählern.

Allein in Wien entfielen 11.004 Vorzugsstimmen auf Heinz-Christian Strache. In Salzburg erhielt der ehemalige Vizekanzler 1501 Vorzugsstimmen, in Niederösterreich 9.839.

Blaues Vertrauensvotum

Sollten mehr als fünf Prozent der freiheitlichen Wähler Strache ihre Vorzugsstimme gegeben haben, würde der Ex-Vizekanzler vorgereiht. Mit österreichweit 33.000 Vorzugsstimmen stünde ihm eines der drei blauen Mandate in Brüssel zu.

Dass er diese Anzahl erreicht gilt, derzeit allerdings als unwahrscheinlich.