Israelischer Historiker: Prüfung von FPÖ-Bericht "Alibi"-Aktion

Zimmermann fügt hinzu: "Motti Kedar ist kein unbeschriebenes Blatt in Israel, er ist sehr stark rechts orientiert, und als Islam-Experte ist er jemand, der alles, was mit dem Islam zu tun hat, nur negativ betrachtet. Er ist so weit rechts, das er meines Erachtens in der Lage wäre, mit der FPÖ gemeinsame Sache zu machen. Das ist ja eine Tendenz in Israel, mit den Rechtspopulisten in Europa zusammenzuarbeiten, weil diese die israelische Regierung unterstützen." Er warnt daher vorher einer "Alibi-Funktion" Kedars für die FPÖ.

Wissenschaftler üben scharfe Kritik

Die FPÖ sah sich in der Vorwoche wegen Kurzfassung ihrer historischen Aufarbeitung von braunen Flecken mit breiter Kritik konfrontiert. Polit-Berater Thomas Hofer sprach von einer "Pflichtübung", die "getrieben vom Marketinggedanken" sei, die Historiker Oliver Rathkolb und Heidemarie Uhl orteten wissenschaftliche Mängel.

Klar ablehnend äußerte sich auch der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, zum bisher bekannten Bericht: "Eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte der Partei, ihrer Spitzenfunktionäre und den Verbindungen zum Nazi- und Neonazimilieu wären Grundlage für eine glaubwürdige Distanzierung vom braunen Sumpf", dies sei nicht geschehen.

Der gesamte Bericht soll noch redigiert und erst dann veröffentlicht werden. Ein Zeitpunkt dafür wurde bisher nicht genannt, der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer sagte in der ZiB2 vor wenigen Wochen, er hoffe auf eine Veröffentlichung noch vor der Nationalratswahl.