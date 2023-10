"Im Zentrum" zu Eklat mit Israel-Flagge: "Es muss mehr Konsequenzen geben"

Wann immer es Konflikte zwischen Israel und Palästina gibt, steigt der Antisemitismus in Europa, erklärte Bini Guttmann vom Exekutivrat des Jüdischen Weltkongresses Sonntagabend in der ORF-Sendung "Im Zentrum". Seit den Ereignissen am 7. Oktober sei der Antisemitismus explodiert, "und da ist Wien keine Ausnahme".

Trotz der erhöhten Schutzmaßnahmen vor jüdischen und israelischen Einrichtungen kritisiert er, "das Sicherheitsgefühl vieler Jüdinnen und Juden in Wien ist ein sehr, sehr schlechtes". Eltern hätten Sorge ihre Kinder in jüdische Schulen zu schicken, ganz viele Menschen hätten derzeit Angst jüdische Institutionen aufzusuchen. "In genau dieser Situation fühlen wir uns derzeit in Wien von der Polizei nicht ausreichend geschützt."

Dass vor dem Wiener Stadttempel "nur" eine Israel-Fahne heruntergerissen wurde und kein Brandsatz auf die Synagoge geworfen wurde, wertet Guttmann als reinen Zufall. "Der Stadttempel ist nicht einfach nur ein reines Gebäude, das man zu den Öffnungszeiten schützen muss. Er ist die einzige Synagoge in Wien, die das Novemberprogrom überlebt hat, das Zentrum jüdischen Lebens in Wien."

Dass so ein Ort nicht beschützt wird, ist ihm nach all den politischen Bekenntnissen der vergangenen Wochen "vollkommen unverständlich". Da müsse mehr passieren: "Da muss es mehr Konsequenzen geben."