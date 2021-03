Lokalaugenschein beim Impfweltmeister: "Stimmung in Israel wird spürbar positiver"

In der Praxis bedeutet das: Bis auf das Flugfeld am Ben Gurion Airport und ein Hotel in Jerusalem gibt es kein freies Flanieren. Premier Benjamin Netanjahu kommt zu Kurz und Frederiksen ins Hotel, die Gespräche werden in Seminarräumen geführt. Und damit niemand aus dem Tross auf dumme Gedanken kommt – zum Beispiel einen kurzen Ausflug zum Tempelberg – patrouillieren Soldatinnen und Mitarbeiterinnen von Armee und Geheimdienst in den Hotelgängen.

Wie ist nun das Leben "draußen“ in Jerusalem, jenseits der Quarantänezone?