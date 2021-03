Internationale Reaktionen auf österreichisch-israelisch-dänische Impfallianz

"Keine Werbung" - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Wo Impfstoffe herkommen, sollte in einer Pandemie eigentlich keine Rolle spielen. Solange die Mittel wirksam sind, kommt es nur darauf an, sie so schnell wie möglich zu verimpfen. Das aber hat in der EU bekanntermaßen nicht gut geklappt, zumindest nicht im Vergleich zu einigen anderen entwickelten Ländern. Und nicht anders als in der klassischen Geopolitik ist es eine Einladung an interessierte Parteien, in ein Vakuum vorzustoßen. Russland hat seinen Sputnik-Impfstoff schon erfolgreich Ungarn und der Slowakei angedient, auch die Tschechische Republik hat Interesse. Humanitäre Gründe verfolgt der Kreml damit nicht, denn es gibt ja Berichte, dass es in Russland selbst an Impfstoff fehlt. Putin nutzt die Gunst der Stunde, um in Ländern des früheren Warschauer Pakts wieder Zweifel an der EU zu säen. Und China, der autoritäre Bruder im Geiste, liefert ebenfalls nach Europa, unter anderem nach Ungarn. Dass sich den beiden Rivalen des Westens diese Chance überhaupt bietet, hat sich die EU selbst zuzuschreiben. Man wundert sich immer noch, dass in Brüssel (und Berlin) im vergangenen Jahr unterschätzt wurde, wie wichtig der Aufbau von Produktionskapazitäten und eine rasche Zulassung sind. Dass nun auch noch zwei EU-Staaten, nämlich Österreich und Dänemark, mit Israel eine Impfstoffallianz eingehen, zeigt, wie stark das Vertrauen in die Fähigkeiten der EU gesunken ist. Eine Werbung für die europäische Einigung ist all das nicht."

"Europa hat ein Vertrauensproblem" - Süddeutsche Zeitung

"Es ist eine unmissverständliche Misstrauenserklärung an Brüssel. Die EU bekommt es nicht hin, wir müssen es selbst in die Hand nehmen - das ist das Signal, das Österreich und Dänemark senden. Beide Länder wollen eine Impfstoff-Allianz mit Israel schmieden. Zu dritt werde man bei der Erforschung und Produktion neuer Covid-Vakzine zusammenarbeiten, bestätigte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz am Dienstag. An diesem Donnerstag reisen er und seine dänische Kollegin Mette Frederiksen nach Jerusalem. (...) Der dänisch-österreichische Alleingang hat eine Vorgeschichte. Beide fühlen sich einer Gruppe von Vorreiterstaaten (first mover) bei der Covid-Bekämpfung zugehörig. Dänischen Zeitungen zufolge war die Initiative zu dem Dreier-Treffen von Frederiksen ausgegangen. Dänemark war in den ersten Impf-Wochen Spitzenreiter unter den EU-Ländern, bis heute haben 7,4 Prozent der Bevölkerung die erste Impfdosis erhalten (in Deutschland 5,05 Prozent). Dänemarks Regierung sieht sich unter großem Druck, weitere Öffnungen der Gesellschaft zuzulassen."

"Österreich will sich nicht mehr auf die EU verlassen" - Dolomiten (Bozen)

"Das Impfen gegen Corona geht in Österreich nur schleppend voran. (...) Das liegt auch an einem teils chaotischen Impfmanagement und Anmeldesystem, an der Auslegung des Impfplanes durch die Bundesländer mit leicht unterschiedlichen Schwerpunkten. Von den Über-75-Jährigen in Österreich sind noch nicht einmal 25 Prozent geimpft. Der Imageverlust in Sachen Corona-Bekämpfung wird für die ÖVP/Grüne-Regierung immer größer, Sebastian Kurz musste nun die Reißleine ziehen - und spielt den Schwarzen Peter scheinbar höflich, aber bestimmt der EU zu. (....) Die gemeinsame Impfstoffbeschaffung der EU untersagt es Ländern ja nicht, auf eigene Faust zuzukaufen - der Impfstoff darf dann aber nur im eigenen Land verimpft werden. Dementsprechend zähneknirschend-höflich reagierte die EU-Kommission in Brüssel gestern auf die dänisch-österreichische Initiative. (...) Der Kurz-Grant, dass Österreich nicht von der EU abhängig sein wolle, blieb unkommentiert."