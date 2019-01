Israel-Besuch: Für Van der Bellen eine "sehr wichtige Reise"

Van der Bellen ist der Kampf gegen Antisemitismus ein Anliegen: Beim Empfang zum 70. Jahrestag der Gründung Israels (14. Mai 1948) in Wien hielt er eine Rede. Darin gratulierte er dem jüdischen Staat nicht nur zu dessen „phänomenalem wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Erfolg“, sondern legte auch ein Bekenntnis zur österreichischen Mitverantwortung an der Shoa, dem systematischen Mord der Nationalsozialisten an den Juden, ab. Unter den Tätern seien viele Österreicher gewesen, sagte der Bundespräsident.

Staatspräsident Rivlin empängt Van der Bellen

Die Vergangenheit Österreichs und die aktuelle Situation werden beim Van der Bellen-Besuch zur Sprache kommen. Er wird mit militärischen Ehren von seinem Amtskollegen Reuven Rivlin empfangen. Dabei handelt es sich nicht um den ersten Kontakt mit Rivlin. Beide trafen sich am 12. November 2018 am Flughafen in Wien, wo die bevorstehende Visite fixiert wurde.

Am Programm stehen auch ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, von „Kyriat Mattersdorf“ (hier leben Juden, die aus Mattersburg vor den Nazis fliehen mussten) und des Kibbuz Gibat Haviva, einem bekannten Friedenszentrum.

Wirtschaftsforum

Van der Bellen wird auch das österreichisch-israelische Wirtschaftsforum eröffnen. Milliardeninvestitionen bei Schiene und Straße werden demnächst durch heimische Unternehmen in Israel getätigt. Spitzenleistungen erbringt Israel im High-Tech-Bereich, als Start-up-Nation ist Israel unschlagbar. Von diesen Erfahrungen kann Österreich lernen und profitieren.