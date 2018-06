Islamische Glaubensgemeinschaft: Neuwahlen vermutlich abgeblasen

Der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) dürfte auch nach der außerordentlichen Schuraratssitzung (Sitzung des IGGÖ-Parlaments) am Samstag noch Ibrahim Olgun heißen. Wie der KURIER aus gut informierten Kreisen erfuhr, soll es statt Neuwahlen einen internen Neustart geben. Dazu zählt auch eine komplette Strukturreform in der IGGÖ.

Wie berichtet, geriet Olgun zuletzt intern unter Druck, nachdem die Bundesregierung am 8. Juni die Schließung von sieben Moscheen und die Auflösung der Arabischen Kultusgemeinde Österreichs (AKÖ) angekündigt hatte. Kritiker des Präsidenten warfen ihm vor, dies selbst verursacht oder vereinfacht zu haben, weil er dem Kultusamt formelle Mängel bei der AKÖ sowie bei einer türkischen Moschee auf dem Favoritener Antonsplatz gemeldet hatte. (Sämtliche Moscheen sind mittlerweile wieder geöffnet. Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wien ist seit Freitag auch die Rechtspersönlichkeit der AKÖ wieder hergestellt.)

Olgun sagt, dazu sei er nach dem Islamgesetz verpflichtet gewesen. Seine Gegner mutmaßen aber, dass der Kandidat der Türkisch-Islamischen Union (Atib) die Kräfteverhältnisse im Schurarat zugunsten der türkischen Verbände beeinflussen wollte. Durch die Auflösung der AKÖ wäre deren vier Delegierte ja aus dem IGGÖ-Parlament geflogen.

Zugeständnisse

Nach einer Vorbesprechung am Freitagabend, bei der Atib den Gegner des Präsidenten viele Zugeständnisse gemacht haben soll, sieht nun aber alles anders aus.

Laut Insidern wurde etwa eine Strukturreform beschlossen, wie sie das Lager, das Olgun abwählen wollte, schon lange fordert. Demnach sollen die Kultusgemeinden künftig nicht mehr nach Ethnien, sondern regional, als etwa nach Bundesländern, unterteilt werden.

Zweitens soll die Handlungsbefugnis des Präsidenten eingeschränkt werden. Korrespondenzen mit dem Kultusamt oder die Gründung von Kultusgemeinden sollen etwa nur noch mit wissen der beiden Vizepräsidenten möglich sein.

Und drittens soll sich auch im Oberstern Rat einiges ändern. So würde vereinbart, dass große Verbände, wie Atib, Delegierte abgeben, damit die Arabische Kultusgemeinde, die multikulturellen Moschee-Einrichtungen sowie die türkische Union der islamischen Kulturzentren (UIKZ) in das oberste Gremium der IGGÖ einziehen können.

In einer außerordentlichen Obersten-Rat-Sitzung vor der außerordentlichen Schuraratssitzung sollen die Zugeständnisse heute Nachmittag abgesichert werden. Olgun war bis dato für keine Stellungnahme erreichbar.