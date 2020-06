Heikle Mission beim Obersten Islamrat

Die Frage, die sich für Kurz und Ostermayer nun stellt, ist: Soll die Bundesregierung das Islamgesetz auch gegen den Willen der IGGiÖ durchsetzen? Rein rechtlich brauchen sie deren Zustimmung nicht.

Strittig sind mehrere Punkte: Kritisiert wird etwa, das Gesetz würde Muslime diskriminieren und unter einen (islamistischen) Generalverdacht stellen. Das verneinen Kurz und Ostermayer wortreich. Als problematisch wird zudem das geplante Verbot einer Finanzierung (zum Beispiel von Imamen) aus dem Ausland gesehen. Die Türkei bezahlt derzeit die Gehälter von 65 Imamen, andere Geldflüsse aus dem Ausland sind wahrscheinlich, aber nicht offengelegt.

Ostermayer und Kurz hatten diesbezüglich bereits erklärt, dass eine Übergangsfrist für sie vorstellbar wäre, das Ziel eines Verbotes aber nicht verhandelbar sei.

Nicht offen angesprochen wird eine weitere Intention des Gesetzes: Derzeit gibt es eine Vielzahl von muslimischen Vereinen, die niemandem Rechenschaft ablegen müssen und nur für sich verantwortlich sind – und damit auch den Islam interpretieren können, wie sie wollen. Nun sollen alle Vereine unter das Dach der Glaubensgemeinschaft kommen, respektive zu den acht islamischen Religionsgemeinden (nur im Burgenland gibt es keine eigene). Diese Form der Kontrolle war auch eine langjährige Forderung der Glaubensgemeinschaft.

Sollte das Gesetz noch in diesem Jahr beschlossen werden, müsste es bereits am Dienstag dem Ministerrat vorgelegt werden, damit es noch im Dezember im Parlament beschlossen werden kann. Die Diskussion über das Gesetz wird jedoch so oder so nicht so schnell verstummen.