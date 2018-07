Irmgard Griss: "Manche Zwischenrufe sind einfach dumm"

Hoffnungen in ein verbessertes Parlament setzt Griss in Hinblick auf die sogenannten Greco-Berichte. Greco ist ein Zusammenschluss von Staaten gegen Korruption, dem auch Österreich angehört. Für entscheidend hält die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs einen Verhaltenskodex für die Parlamentarier. Damit verbunden seien auch strengere Pflichten zur Offenlegung von Einkommen und Nebeneinkünften.

Zur Kontrolle kann Griss sich als zuständige Stelle den Rechnungshof vorstellen – mit erweiterten Befugnissen. Auch über Sanktionen wie den vorübergehenden Entzug des Rederechts, Sperren von Sitzungen oder auch Geldbußen solle man nachdenken. Sanktionen seien im Parlament „natürlich zweischneidig. Wenn eine Partei die absolute Mehrheit hat, können Sanktionen auch eingesetzt werden, um die Opposition einzuschüchtern.“ Geregelt könnte die neue Transparenz über die Geschäftsordnung werden, erklärt Griss.

Höhere Ansprüche an Parlamentarier

Um die Demokratie in Österreich zu beleben müsste man laut Griss aber noch viel weiter gehen. Ein Vorbild sei die Bürgerversammlung in Irland. Dort machen 99 Bürger, ausgewählt im Losverfahren, mithilfe von Experten ihrem Parlament Vorschläge. Erfolgsbeispiel: Das irische Ja zur Abtreibung ging von der Bürgerversammlung in Dublin aus.

Dem Argument mancher Abgeordneter, dass es angeblich nicht so schlimm sei, wenn manchmal in grober Sprache oder ausländer- und frauenfeindlich dazwischengerufen werde, weil der Nationalrat ja einen Querschnitt der Bevölkerung zeige, kann Griss jedenfalls nichts abgewinnen. „Ich finde das ganz und gar nicht“, sagt sie. „Abgeordnete sind Repräsentanten der Bürgerinnen und Bürger und müssen in ihrem Verhalten höheren Anforderungen genügen, und zwar innerhalb und außerhalb des Parlaments.“