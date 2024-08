Irans Botschafter postete Hisbollah-Symbol - Grüne und SPÖ empört

Ein Social-Media-Posting von Irans Botschafter in Wien, Abbas Bagherpour Ardekani, in dem die Flagge der radikal-islamischen Hisbollah zu sehen ist, hat am Sonntag für Aufregung gesorgt. "Die Hisbollah wird siegreich sein", heißt es sinngemäß in der Mitteilung auf X. Grüne und SPÖ reagierten empört und forderten das Außenministerium auf, den Botschafter vorzuladen. Die iranische Botschaft war für ein Statement auf telefonische APA-Anfrage zunächst nicht erreichbar.