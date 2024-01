Gegen Schlepper

Österreich lege den Fokus bei den Beziehungen zum Irak auf "Rückkehr- und Wiedereingliederungshilfe sowie auf Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung über die Risiken der illegalen Migration", hieß es in der Aussendung weiter. Im Rahmen eines EU-Projekts würden "potenzielle Migranten" aktiv vor den Gefahren gewarnt, "die lauern, wenn man sich in die Hände von skrupellosen Menschenschmugglern begibt". Zudem sei seit wenigen Tagen an der Botschaft in Bagdad auch ein Polizeiattaché tätig.