Investor Pecik bringt Unruhe in die Telekom

Der neue Großinvestor bei der teilstaatlichen Telekom Austria, Ronny Pecik, will sich aktiv einbringen und soll nach Informationen der Presse einen dritten Vorstand sowie zwei Aufsichtsrats-Posten bekommen. Über die Bühne gehen soll dies bei der Hauptversammlung am 23. Mai.

Doch ganz fix scheint dieses Personalpaket noch nicht zu sein. Offiziell wollte das Unternehmen die neuen Köpfe am Montag Abend weder dementieren noch bestätigen. Georg Donaubauer (44), seit 1999 im Unternehmen, sei als dritter Vorstand vorstellbar, hieß es hingegen aus Investorenkreisen. In der staatlichen Industrieholding ÖIAG, die noch 28,4 Prozent an der Telekom Austria hält, hieß es lediglich: „Da ist nix dran.“