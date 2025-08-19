Integrationsministerin: "Kein Verständnis für jene, die sich nicht bemühen"

Freiheit und Selbstbestimmung, Umgangsformen und Traditionen, aber auch Leistung und Arbeitsmoral sind die zentralen Werte der österreichischen Bevölkerung, die in einer aktuellen Studie des Meinungsforschungsinstituts OGM erhoben wurden (1.000 Befragte ab 16 Jahren). Ebendiese Werte anzuerkennen und die Regeln zu befolgen, das erwarten sich die Österreicher auch von Zuwanderern.

Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) fühlt sich in ihrem Kurs bestätigt: "Damit unser Zusammenleben funktioniert, muss es von klaren Regeln getragen sein." Das Angebot an Werte- und Grundregelkursen werde ausgeweitet, zudem will die Ministerin "mehr Verbindlichkeit hineinbringen", denn: "Integration ist keine Einladung, sondern eine Verpflichtung."

Die Regierung hat zuletzt ein verpflichtendes Integrationsprogramm beschlossen, das auf den Säulen Deutsch, Arbeit und Werten steht. In der Integrationsphase von drei Jahren sollen Migranten unterstützt werden, bei Nicht-Teilnahme sollen die Sozialleistungen gekürzt werden. "Ich persönlich, aber auch viele andere, haben kein Verständnis dafür, warum wir jemanden durchtragen sollen, der kein Bemühen zeigt", so Plakolm.