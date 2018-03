Integrationsklassen an Sonderschulen: Petition an Sobotka

Die Bildungsdebatte um die drohende Schließung von Integrationsklassen an Sonderschulen in Oberösterreich erreicht den Nationalrat. Heute wird eine Petition, die Abgeordnete von ÖVP, FPÖ, SPÖ, NEOS und Liste Pilz unterschrieben haben, an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) übergeben.

Forderung: Sonderschulen sollen – auch abseits von Schulversuchen – Kinder aufnehmen dürfen, die keine besonderen Lernschwierigkeiten bzw. Förderbedarf haben. Die Petition geht von einer Elterninitiative um Barbara Hofer, einer engagierten Mutter aus Oberösterreich, aus. Hofer setzt sich dafür ein, dass ihr schwer beeinträchtigter Sohn mit seinen unbeeinträchtigten Geschwistern in dieselbe Schule gehen kann. Die Elterninitiative vertritt hunderte von Eltern von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung.