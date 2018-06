Insider packen aus: Willkür und Schlamperei im Asylwesen

Ein Beispiel – in einem in erster Instanz zunächst abgelehnten Asylantrag eines Afghanen heißt es da etwa von der zweiten Instanz: „Etwaige Unstimmigkeiten und Ungenauigkeiten werden auf die gesetzten Prioritäten und Wertigkeiten der afghanischen Kultur sowie seines Alters zurückgeführt“, liest Herbert (Name der Redaktion bekannt) aus einer Rechtsmittelentscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes ( BVwG) vor und schüttelt den Kopf. „Ein Asylwerber aus Afghanistan erzählt in der Erstinstanz eindeutig die Unwahrheit und wird abgewiesen. Er geht in die nächste Instanz und erhält Asylstatus, weil ,Unstimmigkeiten‘ mit der afghanischen Kultur vereinbar seien“, sagt er gegenüber dem KURIER.

Herbert arbeitet für das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA), der ersten Instanz für Asylverfahren in Österreich – und versteht die Welt nicht mehr. Mehr als 25 Asylanträge im Monat sollte jeder BFA-Mitarbeiter erledigen – bei etwas mehr als 20 Arbeitstagen eine schwierige Aufgabe, „sofern man seine Arbeit gründlich erledigen will“, fügt Herbert hinzu.

Ein klassischer Tag im BFA beginnt mit der Einvernahme eines Asylwerbers – dieses Gespräch kann laut Herbert zwischen eineinhalb und acht Stunden dauern: „Es gibt die Geflüchteten, bei denen ein plausibler Fluchtgrund und meistens eine plausible Fluchtgeschichte vorliegt. Da geht es ziemlich schnell. Dann gibt es Menschen, die sich immer wieder in massive Widersprüche verstricken, wo ein langes Gespräch nötig ist.“

Ein effektives Mittel, um zu überprüfen, ob die Angaben des Asylwerbers korrekt sind, sind Fragen über die Topografie seines angegebenen Heimatdorfes: „Es gibt Asylwerber, die sich zwar als praktizierende Muslime bezeichnen, aber dann nicht einmal wissen, wie sie zu Hause zur Moschee finden“, sagt Herbert. Anhand der Einvernahme und weiterer Recherchen über das Herkunftsland trifft Herbert seine Entscheidung: „Grundsätzlich habe ich zu entscheiden, ob die Person Asyl, Subsidiären Schutz, einen Aufenthaltstitel erhält (siehe Grafik unten)“, sagt er.

Wird ein Asylantrag abgewiesen, hat die Person die Möglichkeit, beim BVwG Beschwerde einzureichen. In dieser zweiten Instanz werden die Fälle neu aufgerollt und neu entschieden. Eine dieser Entscheidungen ist jene, die Herbert vorgelesen hat. „So etwas frustriert ungemein“, sagt Herbert und fährt fort: „Eigentlich wäre vorgesehen, dass ein Vertreter des BFA bei seiner Beschwerde-Verhandlung dabei ist.“ Das wird aber laut KURIER-Informanten praktisch nie gemacht. Problematisch sei das vor allem, da das BFA in diesen Verfahren die staatlichen Interessen vertreten solle – und das sei in vielen Fällen nicht gegeben.

„Es ist wohl nachvollziehbar, dass das BFA bei rund 155.000 Asylanträgen in den letzten drei Jahren als Asylbehörde in erster Linie damit beschäftigt war, Asylentscheidungen zu treffen“, sagt BFA-Direktor Wolfgang Taucher auf KURIER-Nachfrage und nennt es „schlicht falsch“, dass keine BFA-Mitarbeiter bei Verhandlungen anwesend wären. Dies sei von der „Besonderheit des Einzelfalles, strategischen Überlegungen und – nicht zuletzt – auch von den personellen Ressourcen abhängig“.