ÖVP-Inseratenaffäre: Beamter im Finanzministerium ist seinen Job los

Laut dem KURIER vorliegenden Informationen sind die im Revisionsbericht erwähnten Verfehlungen schwerwiegend. So sollen im Jahr 2015 Studien von der Finanz in Auftrag gegeben und bezahlt worden sein, in denen für die Finanzverwaltung völlig irrelevante Sachverhalte abgefragt wurden. Dazu gehört die Frage, mit welchem Tier die Befragten den späteren ÖVP-Chef Sebastian Kurz vergleichen würden - oder welche Automarke die Volkspartei "entspricht".