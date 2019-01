In Kürze wird Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) bei einer Pressekonferenz in Wien die Jahresbilanz des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) vorstellen. Es geht um die Arbeitsergebnisse aus dem Jahr 2018 in den Bereichen Asylentscheidungen, Fremdenrecht und Außerlandesbringungen.

Der Livestream beginnt in Kürze.