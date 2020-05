Hart, aber ziemlich herzlich

Der KURIER sprach mit Innenministerin Johanna Mikl-Leitner

...über ihr aktuell geringes Schlafpensum „Als Innenministerin ist man sowieso immer gefordert – und Schlaf wird überbewertet (lacht).“

...über den enormen Stress in diesen Tagen „Ich bin gerne Innenministerin – in guten wie in schlechten Zeiten.“

... über mangelnde Zeit für die Familie „Meine Töchter haben volles Verständnis für meinen Beruf und leben mit der Mama mit, vor allem jetzt in der Flüchtlingsfrage, wo ich Zelte als Notunterkünfte aufbauen habe lassen. Als Kritik von vielen Seiten kam, sagte meine große Tochter: ,Mama, die meckern alle, aber bessere Vorschläge haben sie nicht.‘“

...über ihre Hobbys „Am liebsten mache ich Sport mit den Kindern. Roller-Bladen, Rad fahren, Nordic Walken.“

...über ihren Mann Andreas (54), der kaufmännischer Direktor des Spitals in Hollabrunn ist „Ohne meinen Mann könnte ich meinen Job nicht machen. Das ginge nicht. Er sagt immer: ,Ich stehe neben dir und hinter dir, nur nicht vor dir, weil dann siehst du nichts‘.“

...über ihr modisches Styling und wann sie Zeit zum Shoppen hat „Ich habe keine Stylingberaterin. Ich habe zwei, drei Geschäfte, wo ich immer einkaufe. Sie glauben gar nicht, was man in einer halben Stunde alles schaffen kann.“

...über den Vorwurf, sie habe Beweise in der BND-NSA-Affäre angezweifelt „Ich muss mich an Fakten halten und kann mich nicht Spekulationen hingeben. Es wird auf Hochtouren ermittelt.“