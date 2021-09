Wie bringt man mehr Menschen zur Corona-Impfung? Diese Frage beschäftigt sein Wochen Politik und Experten. Mit dem Herbst wird die Corona-Situation brenzliger. Eine hohe Durchimpfungsrate würde vieles leichter machen. Aber wie überzeugt man jene Menschen, die das Impfangebot noch nicht in Anspruch genommen haben? Mit Geldgeschenken, mit Lotterien, Konzerttickets oder gar negativen Anreizen wie zum Beispiel am Arbeitsmarkt? In Deutschland bekommen Ungeimpfte keine Lohnfortzahlung in der Quarantäne. Burgenlands Landeshauptmann hat dagegen eine Lotterie ins Leben gerufen.

In Spanien hat ein fix angebotener Impftermin für jeden eine große Wirkung gezeigt. Könnte das auch in Österreich funktionieren? Politikwissenschaftlerin Barbara Prainsack, Leiterin des Instituts für Politikwissenschaften an der Universität Wien, sagt im Ö1-Morgenjournal "ja" dazu: "In Ländern in denen das so gehandhabt wurde, hat das gut funktioniert."

Es mache tatsächlich einen Unterschied, ob es niederschwellige Angebote gibt, oder die Anmeldung quasi gleich vorweggenommen wird: "Es gibt hier tatsächlich einen psychologischen Effekt, der den Unterschied macht," so die Expertin.