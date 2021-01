Impfung: Neos sehen Verordnung als Freibrief zur Impfung für alle

Die Neos haben am Donnerstag die neue Verordnung für die Corona-Impfung durch niedergelassene Ärzte kritisiert. "Ab Montag darf hochoffiziell jeder geimpft werden, die Regierung hält sich definitiv nicht an die Alterskohorten", sagte Gesundheitssprecher Gerald Loacker in einem Statement zur APA. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erlaube explizit, dass Ärzte unter bestimmten Voraussetzungen auch Menschen impfen, die zu keiner priorisierten Gruppe zählen, warnte er.