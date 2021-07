Immer mehr Soldaten melden sich für Grenzeinsatz

Das Bundesheer erfreut sich einer Aufbruchstimmung, die sich in einer beispiellosen Rekordzahl von Freiwilligenmeldungen niederschlägt. Die Notwendigkeit, durch die Verlängerung des Grundwehrdienstes Rekruten zwangsweise an die Grenze zu vergattern, tritt wieder in den Hintergrund.

Eigentlich hätten 200 Rekruten des Jägerbataillons 18 in St. Michael, Stmk, am 29. Februar abrüsten sollen. 74 von ihnen - mehr als ein Drittel - bleiben freiwillig da. Ab sofort werden sie einer Spezialausbildung unterzogen. Und ab 1. März patrouillieren sie zwei Monate lang im Grenzraum, um das unbemerkte Eindringen von illegal Reisenden zu verhindern. Sie sind dann nicht mehr Rekruten, sondern haben den Status von Milizsoldaten.

In Salzburg ist bereits ein Zug mit 40 älteren Milizsoldaten aus Oberösterreich im Einsatz. In Niederösterreich gelang es dem Kommandanten der Miliz-Kompanie Tulln, 24 bereits abgerüstete Rekruten in die Reihen der Miliz zurück zu holen.